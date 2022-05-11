Евгений Кафельников рассказал, почему совет АТР и WTA отложил вопрос по Уимблдону

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников объяснил, по какой причине совет ATP и WTA по ответным мерам к Уимблдону из-за отстранения россиян и белорусов отложил решение вопроса до следующей недели.

«Никаких подвижек не произошло. Идут очень жёсткие дискуссии, поэтому отложили этот вопрос. Каждый стоит на своём и никуда не продвинулись.

Уимблдон как организаторы вправе принимать любые решения. Как будет дальше — трудно сказать. Я считаю, что это довольно-таки неправильно, мягко сказать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и другие.