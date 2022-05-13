Ига Свёнтек в 13-й раз в текущем сезоне выиграла сет со счётом 6:0

Первая ракетка мира Ига Швентек в 13-й раз в текущем сезоне обыграла свою соперницу со счётом 6:0. Это случилось в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с канадкой Бьянкой Андрееску (7:6 (7:2), 6:0).

Всего в карьере Ига Свёнтек 37 раз выигрывала сет под ноль. Отметим, что польская теннисистка одержала 26-ю победу подряд и взяла 38 из 39 последних сетов.

В полуфинальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая ранее сегодня, 13 мая, оказалась сильнее американки Аманды Анисимовой (4:6, 6:3, 6:2).

Свёнтек является действующей чемпионкой грунтового турнира в Риме. Ига пропускала предыдущие соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

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