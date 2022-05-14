Новак Джокович сохранил первую строчку рейтинга ATP перед «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист Новак Джокович останется первой ракеткой мира перед «Ролан Гаррос».
После победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в Риме Джокович набрал 8020 очков и вновь вернулся на первое место рейтинга ATP, обойдя россиянина Даниила Медведева (7980). Медведев не принимает участие в последних грунтовых «Мастерсах» из-за грыжи.
Напомним, Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:1).
Следующим соперником Джоковича станет норвежец Каспер Рууд. Ранее он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:6 (9:7), 7:5.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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