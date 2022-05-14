Дарья Касаткина: Жабер — заноза в заднице, и она об этом знает
Поделиться
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своей сопернице в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Напомним, за выход в финал соревнований Касаткина сразится с седьмой ракеткой мира Онс Жабер (9) из Туниса, которая ранее выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале Дарья одержала победу на отказе швейцарки Хиль Белен Тайхман при счёте 6:4, 3:2 в свою пользу.
«Играть с ней никогда не бывает легко. Я надеюсь, что ей тоже будет нелегко играть со мной. Да, Онс – одна из них, заноза в заднице (смеётся), и она об этом знает. Она разогналась, выиграла десять матчей подряд. Надеюсь, после этого она хоть немного устала», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
10:15
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
03:37
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
-
21:32
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
18:56
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43
-
14:40
-
14:10
-
13:59
-
13:40
-
12:35
-
12:29
-
11:36
-
10:47
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:14
-
09:11
Партнерский контент