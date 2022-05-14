Дарья Касаткина: Жабер — заноза в заднице, и она об этом знает

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своей сопернице в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, за выход в финал соревнований Касаткина сразится с седьмой ракеткой мира Онс Жабер (9) из Туниса, которая ранее выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале Дарья одержала победу на отказе швейцарки Хиль Белен Тайхман при счёте 6:4, 3:2 в свою пользу.

«Играть с ней никогда не бывает легко. Я надеюсь, что ей тоже будет нелегко играть со мной. Да, Онс – одна из них, заноза в заднице (смеётся), и она об этом знает. Она разогналась, выиграла десять матчей подряд. Надеюсь, после этого она хоть немного устала», — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.