Ига Свёнтек разгромила Арину Соболенко в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Полька обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Соболенко также ни одного эйса, две ошибки на подаче и лишь один использованный брейк-пойнт из пяти.
В финальной встрече турнира в Риме Ига Свёнтек сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Дарья Касаткина (Россия).
Отметим, что победа над Соболенко стала для польской теннисистки 27-й подряд.
Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Ига пропускала предыдущий турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.
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