Павлюченкова и Кудерметова пробились в финал турнира в Риме в парах, отыграв три матчбола

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова пробились в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В полуфинальном матче Павлюченкова и Кудерметова обыграли третьих сеяных Деми Схурс (Нидерланды) и Дезире Кравчик (США) со счётом 1:6, 7:6 (8:6), [10:7]. Примечательно, что во второй партии россиянки отыграли три матчбола. Встреча продлилась 1 час 44 минуты.

Павлюченкова и Кудерметова один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. На счету Схурс и Кравчик — ни одного эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.

За титул в Риме Павлюченкова и Кудерметова сразятся с победительницами матча Саня Мирза (Индия)/Люция Градецка (Чехия, 6) — Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика, 2).