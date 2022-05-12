Рим остался без наших мужчин! Хачанов позволил Циципасу сотворить камбэк

В 3-м круге турнира в Риме россиянин Карен Хачанов, ведя по партиям 1:0, уступил Стефаносу Циципасу и позволил греку сотворить камбэк. Таким образом, в столице Италии наших мужчин не осталось.

На престижном «Мастерсе» в Риме, который для большинства топ-игроков является заключительным турниром – своего рода генеральной репетицией перед «Ролан Гаррос», приняли старт три россиянина. Аслан Карацев справился с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом, а затем уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. 6-й номер посева Андрей Рублёв как высоко сеянный начал турнир со второго круга и сразу сенсационно проиграл сербу Филипу Краиновичу. И лишь Карен Хачанов сумел пробиться в 3-й раунд.

Хачанов начал грунтовый сезон с поражения на старте «Мастерса» в Монте-Карло, а затем добрался до полуфинала турнира ATP-250 в Белграде, где уступил лишь лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу. В Мадриде Карен тоже сошёл с дистанции в стартовом раунде. Зато в Риме начал довольно бодро. В первом круге он справился с 20-летним квалифаером из Италии Джулио Цеппьери, а затем в трёх сетах одолел бронзового призёра Олимпиады в Токио Пабло Карреньо-Бусту. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» прокомментировал победу Хачанова над испанцем: «Хорошая победа! Вообще, Карен по уровню, по классу, по мастерству вполне соответствует второму составу звёзд. Он к ним вплотную приближается. Ему не хватает всегда чуть-чуть, что отличает больших мастеров от ещё не состоявшихся. Он копается в себе, ему не хватает уверенности. Бывает у него, что он в какой-то момент сдаёт. Было достаточно матчей, когда казалось, что он мог выиграть, но досадные ошибки — и преимущество упущено. Вот эта победа из тех, которая придаёт уверенности в собственных силах».

Соперником Хачанова по 3-му кругу стал Стефанос Циципас из Греции. Теннисисты давно друг друга знают и на профессиональном уровне встречались 4 раза. При этом во всех случаях первенствовал Циципас – в Шанхае-2017 и 2018, Роттердаме и Торонто-2021. Отметим, что на грунте до этого Карен и Стефанос ещё не играли друг с другом. Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил возможности Карена Хачанова во время грунтового сезона, в том числе и на «Ролан Гаррос»: «Приятно, что Карен набирает форму на грунте, потому что ряд турниров был неудачен. В преддверии «Ролан Гаррос» это обнадёживает. Игровые проблемы всё равно остаются. Надо ждать жеребьёвку «Ролан Гаррос», а потом говорить что-то о его прохождении в основной сетке. Что касается соперника Хачанова в следующем раунде, то Циципас играет более разнообразно, и с этой точки зрения он очень опасен. Посмотрим, что будет».

Отметим, что Стефанос Циципас считается одним из сильнейших теннисистов на грунте. В прошлом году он дошёл до финала «Ролан Гаррос», а в этом сезоне сумел защитить титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, став двукратным чемпионом. В Барселоне Стефанос проиграл в 1/4 финала будущему триумфатору Карлосу Алькарасу, а в Мадриде уступил в 1/2 финала Александру Звереву.

Россиянин быстрее вошёл в игру и сразу же повёл с брейком – 2:0. Циципас постепенно наладил свои действия, прежде всего на подаче, а потом стал атаковать и создавать проблемы Хачанову на приёме. В 4-м гейме греку не удалось реализовать брейк-пойнт, но вскоре он всё же сравнял счёт – 3:3. Ключевым стал 9-й упорный гейм, в который вцепился Карен и дожал соперника, после чего чётко подал на сет – 6:4 за 45 минут. В начале второй партии Хачанов снова едва не сделал брейк, но Стефанос выстоял и тут же сам забрал чужую подачу – 2:0. С этого момента партия пошла под полным контролем грека, и уже через 33 минуты он навесил сопернику обидную «баранку» – 6:0. В третьем сете ситуация для Карена существенно не улучшилась. Циципас собирал одно очко за другим, довёл серию до 9 выигранных геймов и начал 3-ю партию со счётом 3:0. Карен сумел лишь наладить свою подачу и взять 3 гейма, позволив при этом Циципасу сотворить потрясающий камбэк – 4:6, 6:0, 6:3.

Так Стефанос Циципас в пятый раз за пять встреч обыграл Карена Хачанова и вышел в свой 7-й четвертьфинал подряд на грунтовых турнирах, начиная с Рима-2021. Дальше греку играть с победителем пары Краинович – Синнер. Ну а Рим-2022 с этого момента остался без наших мужчин.