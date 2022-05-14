СМИ: отбывающий тюремный срок Борис Беккер уверен, что вернётся в Германию к Рождеству

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, надеется до Рождества вернуться на родину.
Беккер надеется на раннее выдворение правительством Великобритании. Суть его заключается в том, что «любой иностранный гражданин, осуждённый за преступление и приговорённый к тюремному заключению, подлежит депортации при первой же возможности».
«Он уверен, что вернётся в Германию задолго до Рождества. Он считает, что к Рождеству его выпустят по лицензии, поскольку у них гораздо более мягкая система правосудия», — сказал источник Tennis 365.
Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.
- 14 мая 2022
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27
-
13:12
-
13:00
-
12:01
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
03:37
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
-
21:32
-
19:51
-
19:35
-
19:29
-
18:56
-
18:32
-
17:26
-
16:50
-
16:10
-
15:43
-
14:40
-
14:10
-
13:59