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СМИ: отбывающий тюремный срок Борис Беккер уверен, что вернётся в Германию к Рождеству

СМИ: отбывающий тюремный срок Борис Беккер уверен, что вернётся в Германию к Рождеству
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер, в данный момент отбывающий тюремное наказание в Великобритании, надеется до Рождества вернуться на родину.

Беккер надеется на раннее выдворение правительством Великобритании. Суть его заключается в том, что «любой иностранный гражданин, осуждённый за преступление и приговорённый к тюремному заключению, подлежит депортации при первой же возможности».

«Он уверен, что вернётся в Германию задолго до Рождества. Он считает, что к Рождеству его выпустят по лицензии, поскольку у них гораздо более мягкая система правосудия», — сказал источник Tennis 365.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила порядка £ 3 млн.

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