Цонга: для меня символично завершить карьеру на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга высказался о решении завершить карьеру. Последними соревнованиями в карьере 37-летнего теннисиста будут турнир в Лионе и «Ролан Гаррос». По словам ветерана, для него важно уйти из тенниса после Открытого чемпионата Франции.



«Я хочу закончить на «Ролан Гаррос». Можно сделать татуировку с названием этого турнира на моём теле. В 11-12-летнем возрасте я здесь начинал тренироваться. Я играл на французских соревнованиях до 14-16 лет. Я знаю каждый угол этого стадиона.



Для меня символично завершить карьеру на «Ролан Гаррос». Постараюсь сыграть так, как это делал, когда мне было 20. Я хочу бороться. Во Франции я всегда чувствую себя дома. Из-за тенниса мне приходилось постоянно куда-то ездить, оставлять свою семью. Поэтому важно возвращаться во Францию», — цитирует Цонга Tennis.com.

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