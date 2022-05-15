Свёнтек одержала 37 побед в 2022 году. За весь 2021-й Ига выиграла меньше матчей

Первая ракетка мира Ига Свёнтек улучшила личную статистику 2021 года по количеству побед за календарный год.

За двенадцать месяцев 2021 года на счету польской теннисистки было 36 побед. В 2022-м за пять месяцев Свёнтек уже выиграла 37 матчей, взяв при этом пять титулов.

Напомним, сегодня, 15 мая, Свёнтек стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Полька обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Победа над Жабер стала для польской теннисистки 28-й подряд. В пяти матчах турнира в Риме Свёнтек не проиграла ни одного сета, при этом взяв две партии со счётом 6:0.

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