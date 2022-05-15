Ига Свёнтек: отпраздную победу в Риме, съев много тирамису
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от завоевания титула на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Свёнтек выиграла пятый турнир подряд, в котором участвовала. Ига также не проигрывала в 28 матчах подряд.
В финале соревнований Свёнтек (1) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (9) со счётом 6:2, 6:2.
«Сегодня я собираюсь отпраздновать победу, съев много тирамису, у меня нет никаких сожалений. Также я хочу поздравить Онс. Ты продемонстрировала свой боевой дух, такое игровое разнообразие, так приятно наблюдать за тобой в туре, твоя игра действительно притягивает интерес к женскому теннису. Кроме того, ты прекрасный человек вне корта», — сказала Свёнтек в чемпионской речи.
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