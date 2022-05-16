«Ангельское лицо». Анастасия Павлюченкова выложила свежее фото

21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Снимок сделан в машине.

«Ангельское лицо», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

На минувшей неделе Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова завоевали титул в парном разряде на турнире в Риме. В финале пара обыграла со счётом 1:6, 6:4, 10:7 канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.

Завоёванный титул стал для 30-летней Анастасии Павлюченковой, олимпийской чемпионки в миксте, четвёртым в парном разряде. Для 25-летней Вероники Кудерметовой – также четвёртым. Помимо этого, у Кудерметовой есть титул в одиночном разряде – в апреле 2021 года она стала победительницей турнира WTA-500 в Чарлстоне (США).

Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас: