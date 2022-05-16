«Ангельское лицо». Анастасия Павлюченкова выложила свежее фото

21-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Снимок сделан в машине.
«Ангельское лицо», — подписала фото Павлюченкова.
Фото: из личного архива анастасии павлюченковой
На минувшей неделе Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова завоевали титул в парном разряде на турнире в Риме. В финале пара обыграла со счётом 1:6, 6:4, 10:7 канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос.
Завоёванный титул стал для 30-летней Анастасии Павлюченковой, олимпийской чемпионки в миксте, четвёртым в парном разряде. Для 25-летней Вероники Кудерметовой – также четвёртым. Помимо этого, у Кудерметовой есть титул в одиночном разряде – в апреле 2021 года она стала победительницей турнира WTA-500 в Чарлстоне (США).
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
- 16 мая 2022
-
10:15
-
10:03
-
09:19
-
08:55
-
08:32
-
08:07
-
07:42
-
07:35
-
00:50
-
00:48
-
00:31
-
00:29
- 15 мая 2022
-
23:31
-
23:14
-
22:54
-
22:39
-
22:19
-
21:44
-
21:41
-
21:22
-
21:07
-
20:59
-
20:32
-
20:13
-
20:01
-
19:32
-
19:24
-
19:17
-
19:05
-
18:51
-
18:50
-
18:35
-
18:26
-
17:52
-
17:37