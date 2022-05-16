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Джокович выступил против бойкота Уимблдона из-за отстранения россиян и белорусов

Джокович выступил против бойкота Уимблдона из-за отстранения россиян и белорусов
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Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, высказался об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона. Ранее организаторы турнира «Большого шлема» сообщили, что не допустят россиян и белорусов даже в нейтральном статусе из-за украинских событий.

После турнира в Риме Джоковича спросили, считает ли он бойкот Уимблдона эффективной мерой в нынешней ситуации.

«Атлеты приезжают на турниры, чтобы выступать. Если мы отстраним кого-то только из-за того, что они приезжают из конкретной страны, это будет плохое решение.

Нам нужна коммуникация с Уимблдоном. Я не участвую в политической жизни, как это было 10 лет назад. И я не говорю с представителями организаторов Уимблдона. Но мне сказали, что там настроены очень серьёзно.

Бойкот — очень агрессивная вещь. Думаю, есть более удачные решения», — цитирует Джоковича Tennis.com.

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