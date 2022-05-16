Даниил Медведев рассказал, как поражение на Australian Open отразилось на его психике

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал эмоциональную фразу, сказанную после поражения в финале Australian Open – 2022.

Напомним, на пресс-конференции Медведев заявил: «Ребёнок во мне перестал мечтать. Я играю за себя».

«Я верю, что он («мечтательный мальчик») вернулся. Именно во время этой паузы и психологического восстановления я понял, насколько тяжёлым был для меня конец сезона 2021. После победы на US Open я играл очень хорошо. Я двигался вперёд практически на автомате и много побеждал. Но это не могло длиться вечно, особенно, когда на отпуск у тебя выделено всего полторы недели.

После Открытого чемпионата Австралии я понял, что потерял это состояние автоматизма. Всё это сказалось на моём моральном состоянии. Во время американской серии турниров я играл без огонька. Но теперь всё приходит в норму. Я мотивирован, заметил, что ко мне возвращаются правильные привычки, я усердно тренируюсь», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Женеве (Швейцария).