Карен Хачанов прошёл во второй круг турнира в Лионе

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии ATP-250 в Лионе (Франция). 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретился со 159-м номером рейтинга французом Жилем Симоном.

Победу со счётом 6:1, 6:4 одержал Хачанов. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Хачанов оформил три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Симона – два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 534 555, Хачанов встретится с 47-м номером рейтинга словаком Алексом Малчаном. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас (5).