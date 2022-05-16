Анастасия Павлюченкова объяснила, почему выступила на парном турнире в Риме
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21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала причину выступления на парном турнире в Риме (Италия).
Напомним, вчера, 15 мая, Павлюченкова, вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (30), стала победительницей соревнований. По словам спортсменки, так она пытается восстановиться после травмы колена.
«Я согласилась на выступление в парном разряде, потому что мне нужна практика. Мне нравится играть в паре, и я бы определенно хотела бы играть больше, но, к сожалению, мне не позволяет моё колено», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее в интервью Кудерметова призналась, что изначально не должна была играть с Павлюченковой на турнире в Риме.
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