Анастасия Павлюченкова объяснила, почему выступила на парном турнире в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала причину выступления на парном турнире в Риме (Италия).

Напомним, вчера, 15 мая, Павлюченкова, вместе с соотечественницей Вероникой Кудерметовой (30), стала победительницей соревнований. По словам спортсменки, так она пытается восстановиться после травмы колена.

«Я согласилась на выступление в парном разряде, потому что мне нужна практика. Мне нравится играть в паре, и я бы определенно хотела бы играть больше, но, к сожалению, мне не позволяет моё колено», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее в интервью Кудерметова призналась, что изначально не должна была играть с Павлюченковой на турнире в Риме.