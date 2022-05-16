Элина Аванесян выбыла из квалификационного турнира «Ролан Гаррос»

Завершился матч первого круга квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. Российская теннисистка Элина Аванесян (139) встретилась с американкой Кэролайн Доулхайд (173).

Победу со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5 одержала Доулхайд. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты. Американка оформила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету россиянки – ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семнадцати.

Основная часть турнира «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил 43.6 млн. евро, пройдёт с 22 мая по 4 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Барбора Крейчинова.