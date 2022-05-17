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Григор Димитров опубликовал впечатляющие фото с вечеринки в честь своего дня рождения

Григор Димитров опубликовал впечатляющие фото с вечеринки в честь своего дня рождения
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях фото с вечеринки в честь своего дня рождения. Вчера, 16 мая, Димитрову исполнилось 31.

Празднование прошло в Монте-Карло (Монако), где уже долгое время проживает Димитров.

«Ещё один оборот вокруг солнца! Спасибо вам всем за поздравления с днём рождения! 31, вот вы и пришли», — подписал впечатляющие снимки Димитров.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Фото: из личного архива Григора Димитрова

В данный момент Димитров является 20-й ракеткой мира. В активе Григора восемь побед на турнирах уровня ATP, в том числе на Итоговом чемпионате ATP и «Мастерсе» в Цинциннати (США), обоих результатов он достиг в 2017 году.

Лучший результат Димитрова на турнирах «Большого шлема» — это полуфиналы (на Уимблдоне в 2014 году, на Australian Open в 2017-м и на US Open в 2019-м).

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