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Директор «Ролан Гаррос»: жду дня, когда мы перестанем в первую очередь говорить о гендере

Директор «Ролан Гаррос»: жду дня, когда мы перестанем в первую очередь говорить о гендере
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо, ныне являющаяся директором «Ролан Гаррос», высказалась о том, что является первой женщиной в истории, возглавившей турнир «Большого шлема» в Париже.

«Это остаётся актуальным вопросом, в этом отношении немного обидно, что мы всё ещё говорим «первая женщина». Жду дня, когда мы выйдем за рамки всего этого, когда мы перестанем в первую очередь говорить о гендере и будем говорить о навыках, способностях. Мы всё ещё немного отстаём, но я – доказательство того, что мы всё же продвигаемся вперёд! Может быть, через несколько лет мы опять встретимся и будем говорить о совершенно других вещах», — приводит слова Моресмо We Love Tennis со ссылкой на эфир телеканала France 5.

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