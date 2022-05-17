Марина Мельникова вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Варвару Флинк

Российская теннисистка Марина Мельникова успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.

На старте квалификационного турнира Мельникова обыграла соотечественницу Варвару Флинк со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 33 минуты. Мельникова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Флинк — два эйса, одна двойная ошибка и три использованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал квалификации «Ролан Гаррос» Мельникова сразится с 10-й сеяной Викторией Томовой из Болгарии.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 4 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова, в финале 2021 года обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.