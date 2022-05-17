Янчук: мы не вправе ожидать от Медведева высоких мест на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на старте грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Во втором круге первый сеяный Медведев проиграл французу Ришару Гаске со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Даниила матч с Гаске стал первым в туре после продолжительной паузы, связанной с операцией по удалению грыжи.

«С одной стороны, досадно. Однако, с другой стороны, Гаске — ветеран, и Даня, объективно говоря, его значительно сильнее. Ясно, что это первые шаги Дани после травмы и длительного перерыва. Он давно не играл. Он только начинает восстанавливаться, и на полную реабилитацию требуется время. Сейчас он не может выкладываться на полную чисто физически, потому что это пока рискованно. Его форму на данный момент можно оценить процентов на 70 его реальной игры.

Мы не вправе ожидать от Даниила на «Ролан Гаррос» высоких мест. Думаю, финал и полуфинал он пока что не потянет. Ему ещё надо набирать лучшую форму. Ему нужно месяца два-три, чтобы прийти в лучшую форму и претендовать на высшие титулы. Ещё пару месяцев ему надо играть и играть, чтобы обрести былую форму. К US Open он подойдёт в полной готовности. Никакой трагедии, всё нормально. Где-то через месяц Медведев такой матч не отдал бы Гаске, потому что он уже ветеран. Медведев будет его спокойно убирать, но нужно время и терпение», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.