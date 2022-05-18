Даниил Медведев оценил свою готовность к «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу своей готовности к Открытому чемпионату Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Физически я чувствовал себя не так плохо сегодня (вчера, 17 мая. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, ещё несколько дней тренировок — и я буду готов к «Ролан Гаррос». В физическом смысле уже сейчас моё тело чувствует себя хорошо. Посмотрим, что будет утром. Я не играл полтора месяца, а то и два. Надеюсь, утром также будет всё в порядке.

У меня будет ещё несколько дней тренировок перед «Ролан Гаррос». Я поработаю над физикой и над теннисом. Надеюсь, я смогу постараться найти свою игру, как в прошлом году. Но это будет непросто», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, Медведев пропустил несколько недель из-за операции по удалению грыжи. Вчера, 17 мая, Даниил проиграл первый для себя матч на грунтовом турнире в Женеве, уступив Ришару Гаске в двух сетах.

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