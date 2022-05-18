Глава WTA сообщил теннисисткам, что официально рекомендует лишить Уимблдон очков в рейтинг

Генеральный директор WTA Стив Саймон пообщался с ведущими теннисистками и сообщил им, что официально рекомендует лишить Уимблдон рейтинговых очков, после того как организаторы турнира объявили об отстранении российских и белорусских игроков. Об этом сообщает Daily Mail.
Таким образом, Уимблдон станет выставочным турниром, если это предложение будет ратифицировано Советом WTA и Советом игроков. Сообщается, что такой вариант выглядит «вероятным». Также отмечается, что это увеличивает вероятность того, что аналогичный шаг предпримет ATP.
Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля. Уимблдон-2021 в мужском одиночном разряде выиграл серб Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.
Каких топ-теннисистов уже обыграл юный испанец Карлос Алькарас:
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