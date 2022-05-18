Фото: Петра Квитова попала на обложку журнала Vogue

Двукратная чемпионка Уимблдона и бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова попала на обложку известного журнала Vogue, в выпуске которого у неё взяла интервью 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова.
«Для меня большая честь быть представленной в этом месяце Vogue Czechoslovakia вместе с несколькими удивительными женщинами из чешского тенниса и, конечно же, единственной и неповторимой Мартиной Навратиловой», – написала спортсменка в социальных сетях.
Фото: из личного архива Петры Квитовой
Напомним, 32-летняя Квитова не выступала с конца апреля, когда на старте грунтового турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания) уступила швейцарке Хиль Белен Тайхман. Последний же титул Квитовой датирован мартом прошлого года – тогда она стала победительницей турнира на харде в Дохе (Катар).
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