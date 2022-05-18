Наталья Вихлянцева не прошла в финал квалификационного турнира «Ролан Гаррос»
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Завершился полуфинальный матч квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (230) встретилась с китаянкой Чжу Линь (99).
Победу со счётом 6:1, 6:2 одержала Чжу Линь. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Китайская теннисистка не оформила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету россиянки – два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Основная часть турнира «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, пройдёт с 22 мая по 4 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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