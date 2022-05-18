Отец Каспера Рууда оценил его перспективы на «Ролан Гаррос»

Кристиан Рууд, отец и тренер 8-й ракетки мира норвежского теннисиста Каспера Рууда, оценил его перспективы на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«Всё идёт своим чередом. Каспер хорошо выступил в Риме на прошлой неделе. Сейчас он играет на высочайшем уровне. После Майами выступления были нервными, хотя тамошний финал получился просто великолепным.
Сейчас мы находимся в Женеве и пытаемся расставить все точки над «i». Открытый чемпионат Франции – наша цель. Каспер выйдет на него уверенным. Он будет сражаться, мотивация и настроение на уровне», – приводит слова Рууда-старшего издание VG.
Напомним, на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) Рууд дошёл до полуфинала, где уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу.
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