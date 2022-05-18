Украинка Даяна Ястремская призвала российских теннисистов «перестать молчать»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская публично призвала российских игроков высказать своё мнение касательно военной спецоперации России на Украине.

«Мы ждём от них реакции, публичного отстранения. Им нужно высказать своё мнение. Было бы неплохо, если бы завтра российские спортсмены перестали молчать. Они должны выступить с критикой во всеуслышание, иначе мы не сможем играть с ними на турнирах и других соревнованиях.

Что я сделаю, если встречу российского игрока на корте или вне его? Ничего. Я думаю, что это нужно им – обратиться к нам, выразить своё мнение. Но если они глухи к страданиям украинского народа, им придётся заплатить за это», — приводит слова Ястремской RMC Sport.

Ястремская находится в Париже (Франция), где готовится выступить на «Ролан Гаррос», который пройдёт с 22 мая по 4 июня.