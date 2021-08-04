Допинг через секс. Невероятную версию украинской теннисистки подтвердил трибунал

Международная федерация тенниса (ITF) представила полное, 34-страничное решение по делу украинки Даяны Ястремской. Чтобы доказать свою непричастность к применению допинга, спортсменка даже прошла полиграф.

В начале января 2021 года, перед самым отлётом теннисистов на первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open, прогремела сенсация: в организме украинской теннисистки Даяны Ястремской обнаружены метаболиты запрещённого вещества местеролона. За нарушение антидопинговых правил спортсменку временно отстранили от участия в соревнованиях. Ястремская сразу же заявила, что никогда не применяла допинг и сделает всё, чтобы доказать свою невиновность. Несколько раз она подавала апелляцию, чтобы её допустили к соревнованиям. В итоге разбирательство затянулось, но зато в июне ITF отменила дисквалификацию теннисистки и разрешила ей выступать, чем Даяна тут же воспользовалась, отправившись в Гамбург и на Олимпиаду в Токио.

В начале августа на сайте ITF появилось полное решение по делу Ястремской, которое разбирал специальный трибунал. Выяснилось, что теннисистка объясняла попадание метаболитов местеролона в свой организм тем, что она занималась сексом с бывшим парнем, который в этот момент употреблял эти вещества. В документе отмечается, что Даяна, чтобы доказать свою невиновность, прошла даже проверку на полиграфе. Специалист, который проводил эту процедуру, оценил правдивость слов Ястремской на 99%. Любопытно, что в опубликованном 34-страничном документе вымараны не только отдельные слова и фразы, но и некоторые страницы.

Фрагмент документа с вымаранными пунктами

Из тех частей документа, которые доступны публике, можно установить некоторые детали произошедшего. 23 и 24 ноября 2020 года у теннисистки и её бывшего парня дважды случилось, как говорят на «Доме-2», «волшебство». Сначала вечером, а потом и утром. В тот же день к Даяне приехали допинг-офицеры, чтобы взять пробу. Всю эту историю кроме Ястремской, подтвердили её родители и бывший парень. Видимо, решающим фактом для доказательства невиновности теннисистки стала крайне низкая концентрация местеролона в её организме. А анализ образца волос теннисистки дал отрицательный результат на наличие запрещённых веществ. Во время разбирательства были приглашены два специалиста-эндокринолога, которые заявили, что нет подтверждения, что местеролон улучшает спортивные результаты и подходит женщинам.

Надо отметить, что местеролон — это андрогенное средство, которое назначают для мужчин при бесплодии и нарушении потенции. Кроме того, его используют в бодибилдинге, но не для наращивания мышечной массы, а в циклах на сжигание жировых отложений. Также местеролон усиливает эффективность других стероидов. Считается, что длительное применение этого вещества женщинами может привести к тому, что они начнут терять женственность. Среди побочных эффектов — угревая сыпь, облысение, увеличение волосяного покрова по мужскому типу, огрубление тембра голоса.

История оправдания Даяны Ястремской — не первый случай, когда теннисистам удавалось снять с себя вину в применении допинга. Причём в качестве защиты использовались самые невероятные версии. Так, колумбийский теннисист-парник Роберт Фара смог доказать, что запрещённое вещество болденон попало в его организм после того, как он съел мясо. Дело в том, что в Латинской Америке в животноводстве применяют подобные вещества. Француз Ришар Гаске убедил трибунал, что кокаин в его организм попал во время поцелуя с девушкой, у которой это вещество оказалось на губах. Аргентинец Мариано Пуэрта объяснил положительную допинг-пробу тем, что выпил воды из того же стакана, который перед этим использовала его жена, запивая свои таблетки. Итальянка Сара Эррани добилась смягчения наказания, убедив трибунал, что в её тарелку с едой каким-то образом попала мамина таблетка.