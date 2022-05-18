«Бонжур, Париж!» Рафаэль Надаль опубликовал первое фото «Ролан Гаррос» — 2022

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал первое фото с «Ролан Гаррос» 2022 года.

«Бонжур, Париж! Рад снова вернуться», — подписал снимок Надаль, добавив эмодзи «сердце», «поцелуй», «бицепс» и «подмигивание».

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

35-летний Надаль — 13-кратный победитель Открытого чемпионата Франции. Последний титул в Париже он завоёвывал в 2020 году. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Именно Джокович остановил Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» 2021 года. Новак обыграл Рафаэля со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:4, встреча продлилась более четырёх часов.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 5 июня. Завтра, 19 мая, состоится жеребьёвка турнира.