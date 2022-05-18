Россиянин Павел Котов пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Поделиться
Российский теннисист Павел Котов пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.
В полуфинальном поединке Котов обыграл представителя Австрии Юрия Родионова (19) со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 31 минуту. Котов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шестнадцати. На счету Родионова — семь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Котов сразится с аргентинцем Педро Качином.
Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 5 июня. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в финале 2021 года обыгравший грека Стефаноса Циципаса.
Комментарии
- 18 мая 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:48
-
21:30
-
20:36
-
20:04
-
19:53
-
19:00
-
17:54
-
17:23
-
17:04
-
15:53
-
15:42
-
14:49
-
13:45
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:33
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:27
-
08:53
-
08:21
-
07:45
-
07:40
-
05:31
-
00:57
-
00:43
Партнерский контент