Россиянин Павел Котов пробился в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов пробился в финал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2022.

В полуфинальном поединке Котов обыграл представителя Австрии Юрия Родионова (19) со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 31 минуту. Котов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шестнадцати. На счету Родионова — семь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Котов сразится с аргентинцем Педро Качином.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 22 мая по 5 июня. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в финале 2021 года обыгравший грека Стефаноса Циципаса.