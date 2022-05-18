Денис Шаповалов потерпел неожиданное поражение на старте турнира в Женеве
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15-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов потерпел неожиданное поражение во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
В стартовом для себя матче Шаповалов (3) проиграл представителю Беларуси Илье Ивашко со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Шаповалов девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. В активе Ивашко — четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале Ивашко сразится с Жоау Соузой из Португалии.
Призовой фонд соревнований в Женеве составил € 534 555. Их действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.
Женева. 2-й круг
18 мая 2022, среда. 20:25 МСК
15
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|3
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|6 2
|6
50
Илья Ивашко
И. Ивашко
Комментарии
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