«Это я обратилась к Патрику с предложением о работе». Халеп — о сотрудничестве с Муратоглу

Экс первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о работе с известным тренером Патриком Муратоглу.

«Прежде чем я побывала в академии и объявила о сотрудничестве с Патриком, мы с ним не виделись. Мы никогда не общались, не поддерживали связь, только когда я приехала в академию. Перед тем как мы начали вместе работать, у меня было совсем другое представление о нём, и я была очень удивлена. Мне очень нравятся его характер, энергия и видение тенниса.

На самом деле это я обратилась к Патрику с предложением вместе поработать. Обычно хорошие тренеры не просят игроков с ними работать. Я спросила, может ли и хочет ли он. Они с моим бывшим тренером Дарреном Кэхиллом разные, и я не хочу их сравнивать. Сейчас я тоже изменилась, поэтому трудно сравнивать, но они оба прекрасные.

Конечно, я отмечала определённые вещи, которые Патрик делал с Сереной, то, что меня впечатлило. Мотивировать игрока, который уже выиграл много «Больших шлемов» и хочет выиграть ещё, – это безумно круто. Поэтому я всегда им восхищалась. А теперь, зная его самого, я могу представить, как он работал с таким игроком и насколько её мотивировал, чтобы помочь достичь максимума.

Патрик меня очень мотивировал и помог снова полюбить этот спорт. Мне очень приятно вернуться на корт и упорно работать. Всё изменилось, и теперь мне нужно приспосабливаться, но мне кажется, что в краткосрочной перспективе я пока неплохо справляюсь», — приводит слова Халеп Eurosport.co.uk.

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