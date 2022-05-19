«Это я обратилась к Патрику с предложением о работе». Халеп — о сотрудничестве с Муратоглу

Экс первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о работе с известным тренером Патриком Муратоглу.
«Прежде чем я побывала в академии и объявила о сотрудничестве с Патриком, мы с ним не виделись. Мы никогда не общались, не поддерживали связь, только когда я приехала в академию. Перед тем как мы начали вместе работать, у меня было совсем другое представление о нём, и я была очень удивлена. Мне очень нравятся его характер, энергия и видение тенниса.
На самом деле это я обратилась к Патрику с предложением вместе поработать. Обычно хорошие тренеры не просят игроков с ними работать. Я спросила, может ли и хочет ли он. Они с моим бывшим тренером Дарреном Кэхиллом разные, и я не хочу их сравнивать. Сейчас я тоже изменилась, поэтому трудно сравнивать, но они оба прекрасные.
Конечно, я отмечала определённые вещи, которые Патрик делал с Сереной, то, что меня впечатлило. Мотивировать игрока, который уже выиграл много «Больших шлемов» и хочет выиграть ещё, – это безумно круто. Поэтому я всегда им восхищалась. А теперь, зная его самого, я могу представить, как он работал с таким игроком и насколько её мотивировал, чтобы помочь достичь максимума.
Патрик меня очень мотивировал и помог снова полюбить этот спорт. Мне очень приятно вернуться на корт и упорно работать. Всё изменилось, и теперь мне нужно приспосабливаться, но мне кажется, что в краткосрочной перспективе я пока неплохо справляюсь», — приводит слова Халеп Eurosport.co.uk.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
- 19 мая 2022
-
12:08
-
11:05
-
10:57
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
00:30
- 18 мая 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:03
-
21:48
-
21:30
-
20:36
-
20:04
-
19:53
-
19:00
-
17:54
-
17:23
-
17:04
-
15:53
-
15:42
-
14:49
-
13:45
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:33
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:54
-
09:44