Мартина Навратилова назвала главную проблему чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 Остапенко

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала мнение, что главным недостатком победительницы «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко (Латвия) является её подача.

«Считаю, у неё (Остапенко. — Прим. «Чемпионата») проблемы с подачей. Она её не улучшила. Я знаю, что она работала над этим, но пока это, скорее, её недостаток, нежели плюс. Ей приходится намного усерднее добывать очки. Ни одно очко не даётся ей легко.

Хотя она прибавила в этом сезоне, так что её нельзя списывать со счётов. Ей по душе этот красный грунт на «Ролан Гаррос», на котором отскок быстрее, что помогает ей реализовывать свои удары», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

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