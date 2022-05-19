Агент Федерера оценил шансы Роджера сыграть на Уимблдоне-2022

Тони Годсик, агент 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, оценил шансы подопечного сыграть на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

По словам Годсика, Федерер, который не играл с Уимблдона 2021 года, почти наверняка не сыграет на турнире. Ранее Роджер официально объявил, что сыграет на Кубке Лэйвера в сентябре и на турнире в Базеле в октябре.

«Роджер собирается сыграть на Кубке Лэйвера и на Swiss Indoors. Может ли он сыграть до этого? Может, и да, но более вероятно, что всё-таки после этого. Он не хочет браться за что-либо слишком рано. На этот раз он не будет торопиться», — приводит его слова Evening Standard.

При этом Годсик не исключил, что Федерер выступит на Уимблдоне-2023.

«Я думаю, что ему хотелось бы ещё раз сыграть на Уимблдоне. Это место всегда было для него особенным», — добавил он.

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