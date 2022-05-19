Агент Федерера оценил шансы Роджера сыграть на Уимблдоне-2022

Тони Годсик, агент 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, оценил шансы подопечного сыграть на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
По словам Годсика, Федерер, который не играл с Уимблдона 2021 года, почти наверняка не сыграет на турнире. Ранее Роджер официально объявил, что сыграет на Кубке Лэйвера в сентябре и на турнире в Базеле в октябре.
«Роджер собирается сыграть на Кубке Лэйвера и на Swiss Indoors. Может ли он сыграть до этого? Может, и да, но более вероятно, что всё-таки после этого. Он не хочет браться за что-либо слишком рано. На этот раз он не будет торопиться», — приводит его слова Evening Standard.
При этом Годсик не исключил, что Федерер выступит на Уимблдоне-2023.
«Я думаю, что ему хотелось бы ещё раз сыграть на Уимблдоне. Это место всегда было для него особенным», — добавил он.
Беременная Мария Шарапова тестирует коляску:
- 19 мая 2022
-
15:15
-
14:46
-
14:00
-
13:50
-
13:24
-
12:49
-
12:08
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
00:30
- 18 мая 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:03
-
21:48
-
21:30
-
20:36
-
20:04
-
19:53
-
19:00
-
17:54
-
17:23
-
17:04
-
15:53
-
15:42
-
14:49
-
13:45
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:33
-
11:09