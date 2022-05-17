Сын Джоковича берёт титулы в 7 лет. А радуют ли трофеями дети Федерера?

«Впервые в жизни кто-то кричал: «Папа! Папочка!»

Сын Новака Джоковича взял первый титул в один день с отцом. Ноле завоевал шестой трофей на «Мастерсе» в Риме и первый — в 2022 году, а семилетний Стефан открыл серию кубкам в Сербии — там прошёл небольшой клубный турнир в теннисном центре 20-кратного чемпиона ТБШ. Очевидно, это не имеет большого значения — результат вторичен. Главное, пережить опыт официального матча.

Хоть Новак на послематчевой пресс-конференции чуть не растрогался от неожиданности, семья к двойному триумфу готовилась. Джок делился, что последние несколько дней они болтали про распорядок дня, как нужно правильно настраиваться перед матчем и справляться с волнением. «Он не спал той ночью и показывал мне удары справа и слева, как он собирался двигаться. Делал имитацию без ракетки, как в детстве. Первый турнир или официальный матч всегда вспоминается с любовью», — говорил Джокович.

Новак не прессингует сына и не заставляет того брать ракетку в руки без собственного желания. Так что Стефан сам проявляет инициативу и с удовольствием поддерживает отца с трибуны.

Уже трёхлетним он сопровождал папу на турнирах «Большого шлема». Камеры постоянно выхватывали мальчишку в объятиях мамы Елены. Самый известный из таких семейных трипов случился на Уимблдоне в 2018 году — его как раз выиграл Джокович. После матча Новак был в восторге от присутствия сына на корте: «Это потрясающе, потому что впервые в жизни кто-то кричит: «Папа! Папочка!»

Сын Новака Джоковича Стефан Фото: Michael Steele/Getty Images

Появлялись кадры и с тренировочной базы Патрика Муратоглу в Монте-Карло, где Ноле набрасывал сыну мячи, а тот пытался пробить с двух рук. «Пока у него всё хорошо, он влюблён в спорт». Тандем занимается и в родных стенах в Белграде: отец выводил Стефана на корт своего центра. Там, признаётся теннисист, он практически живёт, если не путешествует по турнирам. «Мои дети были вовлечены во все виды спорта, включая теннис. Я боялся, что кто-то захочет играть в хоккей», — смеялся Джокович. Но, в отличие от старшего брата, младшая — четырёхлетняя Тара — пока не настолько воодушевлена теннисом, как и спортом вообще.

Неужели топ-10 ATP теперь лихорадочно придётся отсчитывать дни до надвигающегося доминирования Джоковича-младшего?

«Я продвигал теннис в своём доме, но им всё равно»

Если этот расклад кажется вполне реальным, то у коллеги по Биг-3 с преемственностью проблемы. Четыре ребёнка Роджера Федерера не особо жалуют увлечение отца. Две пары близнецов — девочки Майла Роуз и Шарлин Рива, а также мальчики Леннарт и Лео — изучают основы тенниса, но лишь чтобы провести время со своими друзьями. И если братьям чуть меньше семи, то сёстрам уже 13! Не поздновато?

«Я не хотел быть единственным парнем, чьи дети не играли в теннис. Особенно с моим прошлым и прошлым жены», — смущённо делился Федерер. Мирка пробовала себя в качестве профессионального игрока в начале 2000-х и попала в топ-100, но затем ей пришлось рано уйти из профессионалов из-за травмы стопы.

Дети Роджера Федерера Фото: Daniel Leal-Olivas/Getty Images

Отец признавался, что вначале хитрил — даже давал взятки, чтобы хоть как-то расположить отпрысков к любимому виду спорта: «Хорошо сделаешь, получишь что-нибудь сладкое». Казалось, метод работал: папарацци всё чаще ловили парней на тренировочных кортах с 20-кратным чемпионом «Большого шлема». Федерер говорил, что они действительно стали лучше разбираться в теннисе: к ним даже приставили коуча, но к первым турнирам ребята так и не подобрались.

Федерер жалел, что дети не только не стремились на корт, но даже не гуглили отца в интернете — о регалиях они не знали. «Долгое время дети понятия не имели, чего я добился за теннисную карьеру. Это их друзья открыли им, что я — №1 в мире. Они буквально потеряли дар речи. Мои победы никогда не были важной темой дома».

В итоге швейцарец устал бороться за внимание детей к делу всей жизни и пообещал себе не становиться тем сумасшедшим папой — больше не настаивал на выборе. «Я продвигал теннис в своём доме играми против Рафы, Новака и так далее. Но им всё равно. Мы попытались дать им ракетку в одну руку, а мяч – в другую и посмотреть, что произойдёт». Видимо, новую главу в противостоянии Биг-3 мы увидим не скоро. Тем более в планах Рафаэля Надаля пока нет пункта стать отцом.