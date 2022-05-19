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17-летняя Линда Носкова вышла в основную сетку «РГ». Она самый молодой квалифаер за 13 лет

17-летняя Линда Носкова вышла в основную сетку «РГ». Она самый молодой квалифаер за 13 лет
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17-летняя чешская теннисистка Линда Носкова вышла в основную сетку «Ролан Гаррос». Она обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии в финале квалификации со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, Носкова стала самым молодым квалифаером в основной сетке «Ролан Гаррос» с 2009 года. В первый день турнира Носковой исполнится 17 лет 186 дней. Мишель Ларшер де Бриту, которой принадлежит рекорд, в 2009 году было 16 лет 114 дней.

Отметим, что Носкова также станет самой молодой чешской теннисисткой, выступавшей на турнирах «Большого шлема», уступая лишь Николь Вайдишовой (17 лет 127 дней) на Открытом чемпионате США 2006 года.

Линда Носкова является чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» 2021 года.

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