Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен заявила, что не поддерживает решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Напомним, решение организаторов Уимблдона идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают россиянам и белорусам играть, но только в нейтральном статусе.
«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», — приводит слова Энен журналист издания Sudinfo.be Ив Симон в своём «твиттере».
Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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