Семикратная чемпионка ТБШ Жюстин Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен заявила, что не поддерживает решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Напомним, решение организаторов Уимблдона идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают россиянам и белорусам играть, но только в нейтральном статусе.

«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», — приводит слова Энен журналист издания Sudinfo.be Ив Симон в своём «твиттере».

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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