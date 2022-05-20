Жюстин Энен объяснила, почему так и не смогла выиграть Уимблдон

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин Энен рассказала, почему ей так и не удалось выиграть Уимблдонский теннисный турнир.

«Я никогда не была убеждена, что могу выиграть Уимблдон. И именно поэтому я никогда его не выигрывала», — приводит слова Энен журналист издания Sudinfo.be Ив Симон в своём «твиттере».

39-летняя Жюстин Энен дважды выходила в финал Уимблдона, но терпела поражения. В 2001 году она уступила американке Винус Уильямс, в 2006-м — француженке Амели Моресмо. Помимо этого Энен четырежды побеждала на «Ролан Гаррос», дважды — на US Open и один раз — на Australian Open.

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