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Мартина Навратилова назвала единственную слабость Иги Свёнтек

Мартина Навратилова назвала единственную слабость Иги Свёнтек
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказала мнение, что вторая подача первой ракетки мира Иги Свёнтек является её единственной уязвимостью.

«На её подачу, на её вторую подачу можно отвечать атакой. Это не такой сильный удар. Так что на её подачу можно отвечать», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

20-летняя Ига Свёнтек одержала 28 побед в последних 28 матчах. Она завоевала пять титулов подряд.

Напомним, в 2020 году Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос». Её лучший результат на Открытом чемпионате Австралии — выход в полуфинал в 2022 году. На Уимблдоне и на US Open она доходила до четвертьфинала (в 2021 году).

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