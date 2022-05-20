Британский тренер сравнил Эмму Радукану с «Манчестер Юнайтед»

Британский тренер по теннису Келвин Беттон высказал мнение, что 19-летняя британка Эмма Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, похожа на «Манчестер Юнайтед».

В апреле Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером спортсменки за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Эмма рассталась с ним, хотя под его руководством выиграла Открытый чемпионат США.

«Никому не хочется стать ещё одним человеком, от которого избавилась Радукану. Дело доходит до точки, когда всё это начинает напоминать работу в «Манчестер Юнайтед». Вроде бы желанная должность, которой на самом деле опасаются», — приводит слова Беттона Daily Express.

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