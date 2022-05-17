Эмма Радукану объяснила, почему часто меняет тренеров

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая сенсационно выиграла US Open 2021 года, рассказала, почему часто меняет тренеров.
В апреле Радукану прекратила сотрудничество с тренером Торбеном Бельцем. Стороны проработали вместе всего пять месяцев. Бельц был уже третьим тренером спортсменки за последний год. После Уимблдона-2021 на смену Найджелу Сирсу пришёл Эндрю Ричардсон, однако Эмма рассталась с ним, хотя под его руководством выиграла Открытый чемпионат США.
«Я учусь по ходу этого путешествия. Но такой подход работает для меня как для личности.
В случае других людей это может не сработать. На меня могут смотреть как на сумасшедшую. Но я доверяю своим решениям, своим мыслям в отношении того, что, как мне кажется, будет правильным для меня. Я уверена в том, как работаю, в своём мышлении и в своём подходе к теннису», — приводит слова Радукану Wall Streer Journal.
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