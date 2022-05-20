Экс первая ракетка России Андрей Кузнецов вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в основную сетку «Ролан Гаррос». Он преодолел квалификацию турнира «Большого шлема». В финале квалификации 227-я ракетка мира из России обыграл аргентинца Марко Трунгеллити. Встреча закончилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Кузнецов один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Его соперник, занимающий 182-е место в рейтинге ATP, выполнил четыре эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал лишь три брейк-пойнта из 12.

Кузнецов ранее уже играл на «Ролан Гаррос». Его высшим достижением на турнире был выход в третий круг в 2015 году.

Матчи основной стадии турнира будут проходить с 22 мая. Накануне во Франции состоялась жеребьёвка соревнований.