Экс первая ракетка России Андрей Кузнецов вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в основную сетку «Ролан Гаррос». Он преодолел квалификацию турнира «Большого шлема». В финале квалификации 227-я ракетка мира из России обыграл аргентинца Марко Трунгеллити. Встреча закончилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Кузнецов один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Его соперник, занимающий 182-е место в рейтинге ATP, выполнил четыре эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал лишь три брейк-пойнта из 12.
Кузнецов ранее уже играл на «Ролан Гаррос». Его высшим достижением на турнире был выход в третий круг в 2015 году.
Матчи основной стадии турнира будут проходить с 22 мая. Накануне во Франции состоялась жеребьёвка соревнований.
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