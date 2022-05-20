Российский теннисист Павел Котов впервые пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов вышел в основную сетку «Ролан Гаррос». Он преодолел квалификацию турнира «Большого шлема». В финале квалификации 143-я ракетка мира из России обыграл аргентинца Педро Качина. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Котов один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16. Его соперник, занимающий 152-е место в рейтинге ATP, выполнил два эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал лишь два брейк-пойнта из шести.

Котов впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

Матчи основной стадии турнира будут проходить с 22 мая. Накануне во Франции состоялась жеребьёвка соревнований.