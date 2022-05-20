Джокович — об «РГ»: мурашки по телу, когда вспоминаю прошлогодний успех. Хочу повторить

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о фаворитах «Ролан Гаррос».
«Когда мы говорим о грунте, о фаворитах «Ролан Гаррос», Надаль всегда должен быть первым, кто приходит в голову, из-за его достижений, особенно на этом турнире.
Ещё есть Карлос Алькарас, который уже заслуженно вошёл в историю благодаря выступлениям в последние четыре-пять месяцев. Он совершил большой скачок в рейтинге, и это феноменально для человека в его возрасте.
Как вы знаете, я всегда борюсь за победу на турнире «Большого шлема». Верю, что могу пройти далеко и побороться за один из самых престижных трофеев в теннисе. Как действующий чемпион я верю, что могу сделать это снова. У меня мурашки по телу, когда вспоминаю прошлогодний успех, я невероятно мотивирован и хочу это повторить», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 20 мая 2022
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