Джокович — об «РГ»: мурашки по телу, когда вспоминаю прошлогодний успех. Хочу повторить

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о фаворитах «Ролан Гаррос».

«Когда мы говорим о грунте, о фаворитах «Ролан Гаррос», Надаль всегда должен быть первым, кто приходит в голову, из-за его достижений, особенно на этом турнире.

Ещё есть Карлос Алькарас, который уже заслуженно вошёл в историю благодаря выступлениям в последние четыре-пять месяцев. Он совершил большой скачок в рейтинге, и это феноменально для человека в его возрасте.

Как вы знаете, я всегда борюсь за победу на турнире «Большого шлема». Верю, что могу пройти далеко и побороться за один из самых престижных трофеев в теннисе. Как действующий чемпион я верю, что могу сделать это снова. У меня мурашки по телу, когда вспоминаю прошлогодний успех, я невероятно мотивирован и хочу это повторить», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: