«Подмешай мне что-нибудь». Свёнтек рассказала Жабер о том, как её победить

Первая ракетка мира Ига Свёнтек шутливо ответила на вопрос представительницы Туниса Онс Жабер во время пресс-конференции на Открытом чемпионате Франции.

Свёнтек прервала пресс-конференцию Жабер из-за того, что оставила свои бутылки с водой в зале с журналистами. Когда Онс увидела Игу, она сказала: «Меня спросили, как тебя победить. Но я не смогла ответить».

Польская теннисистка с юмором ответила: «Подмешай мне сюда что-нибудь», – и показала на бутылки с водой. После этого Жабер и журналисты в зале начали смеяться.

Жабер — шестая сеяная Открытого чемпионата Франции. В первом матче она сыграет с другой польской теннисисткой. Соперницей Онс станет Магда Линетт.

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