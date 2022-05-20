«Жду разрешения врачей, но уже готов отдать все силы». Федерер — о возвращении в тур

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер вновь ответил на вопрос о том, когда вернётся в тур.

«Я жду разрешения врачей, но в принципе уже готов снова отдать все силы. Я как скаковая лошадь, которая не находит себе места в ожидании старта», — приводит слова Федерера Caminada Magazin.

Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.

Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.

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