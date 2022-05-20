WTA вслед за ATP не будет присуждать теннисистам рейтинговые очки за Уимблдон-2022
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WTA вслед за ATP приняла решение не присуждать игрокам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.
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