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Определились соперницы всех российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Определились соперницы всех российских теннисисток на «Ролан Гаррос»
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Стали известны все пары женского «Ролан Гаррос», который стартует в понедельник, 22 мая, в Париже.

Матчи лучших сеяных в первом круге:

Ига Свёнтек (Польша) — Леся Цуренко (Украина)
Паула Бадоса (Испания) — Фиона Ферро (Франция)
Хлоэ Паке (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь)
Онс Жабер (Тунис) — Магда Линетт (Польша)
Линда Носкова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания)
Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Матчи российских теннисисток в первом круге:

Данка Ковинич (Черногория) — Людмила Самсонова (Россия)
Екатерина Александрова (Россия) — Гретье Миннен (Бельгия)
Александра Крунич (Сербия) — Камилла Рахимова (Россия)
Чжу Линь (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия)
Мэдисон Кис (США) — Анна Калинская (Россия)
Ребекка Петерсон (Швеция) — Дарья Касаткина (Россия)
Астра Шарма (Австралия) — Варвара Грачёва (Россия).

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Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

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