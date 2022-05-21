Определились соперницы всех российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Стали известны все пары женского «Ролан Гаррос», который стартует в понедельник, 22 мая, в Париже.
Матчи лучших сеяных в первом круге:
Ига Свёнтек (Польша) — Леся Цуренко (Украина)
Паула Бадоса (Испания) — Фиона Ферро (Франция)
Хлоэ Паке (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь)
Онс Жабер (Тунис) — Магда Линетт (Польша)
Линда Носкова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания)
Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Матчи российских теннисисток в первом круге:
Данка Ковинич (Черногория) — Людмила Самсонова (Россия)
Екатерина Александрова (Россия) — Гретье Миннен (Бельгия)
Александра Крунич (Сербия) — Камилла Рахимова (Россия)
Чжу Линь (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия)
Мэдисон Кис (США) — Анна Калинская (Россия)
Ребекка Петерсон (Швеция) — Дарья Касаткина (Россия)
Астра Шарма (Австралия) — Варвара Грачёва (Россия).
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
- 21 мая 2022
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