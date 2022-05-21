Определились соперницы всех российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Стали известны все пары женского «Ролан Гаррос», который стартует в понедельник, 22 мая, в Париже.

Матчи лучших сеяных в первом круге:

Ига Свёнтек (Польша) — Леся Цуренко (Украина)

Паула Бадоса (Испания) — Фиона Ферро (Франция)

Хлоэ Паке (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь)

Онс Жабер (Тунис) — Магда Линетт (Польша)

Линда Носкова (Чехия) — Эмма Радукану (Великобритания)

Диан Парри (Франция) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Матчи российских теннисисток в первом круге:

Данка Ковинич (Черногория) — Людмила Самсонова (Россия)

Екатерина Александрова (Россия) — Гретье Миннен (Бельгия)

Александра Крунич (Сербия) — Камилла Рахимова (Россия)

Чжу Линь (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия)

Мэдисон Кис (США) — Анна Калинская (Россия)

Ребекка Петерсон (Швеция) — Дарья Касаткина (Россия)

Астра Шарма (Австралия) — Варвара Грачёва (Россия).

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: