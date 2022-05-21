ITF поддержала ATP и WTA и также отозвала рейтинговые очки с Уимблдона-2022

Международная федерация тенниса (ITF) поддержала решения ATP и WTA и также лишила рейтинговых очков Уимблдон-2022. Игроки, выступающие на юниорском турнире и на соревнованиях на колясках, не получат баллы рейтинга.

«Сегодня ITF подтвердила своё решение не предоставлять рейтинговые очки на Уимблдон в 2022 году для юниоров и теннисистов на инвалидных колясках, которые являются частью турнира «Большого шлема».

Организаторам турнира не разрешается в одностороннем порядке вводить критерии участия, несовместимые с общими критериями. В соответствии со своими протоколами ITF имеет право отозвать рейтинговые баллы.

Условия, запрещающие россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне, ставят под угрозу целостность международной рейтинговой системы и равенство всех спортсменов», — говорится в официальном пресс-релизе ITF.

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