Ольховский считает великолепным решение ATP и WTA не присваивать очки за Уимблдон

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году. Уимблдон публично осудил санкции в свой адрес.

«ATP и WTA действовали соответственно своим правилам. Они сказали, что сделали это потому, что не должно быть дискриминации. Это касается совершенно всех. Они сказали, что есть определённые правила, и они им следуют. На мой взгляд, великолепное решение! Ведь есть определённые правила, которые существуют в любой ситуации. Либо они есть, либо их нет.

В данном случае ATP и WTA показали, что стоят за устав и внутренние правила, которые у них есть. До этого я критиковал ATP за то, что они ничего не делают для спортсменов. Но это решение меня удивило на самом деле. Именно с положительной точки зрения», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.